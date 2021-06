Dans une interview accordée à Famitsu,Tetsuya Nomura a partagé plus d'informations concernant Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.Tout d'abord Nomura explique comment le titre du jeu est né. Dans l'interview il déclare que bien que Stranger of Paradise soit basé sur le premier opus de la série Final Fantasy, le point central de l'histoire est que Jack est un étranger dans ce nouveau monde (on a compris c'est un isekai). Nomura décrit le monde de Final Fantasy comme un "Paradis" et que Jack est donc un étranger dans ce pays.Il poursuit en précisant que ce jeu n'est pas une continuation du premier jeu Final Fantasy. Ce titre s'inspire du premier jeu. Il l'utilise plus ou moins comme un "motif" selon Nomura. De plus le Sanctuaire du Chaos qui est disponible pendant la démo à durée limitée sera différent de celui qui apparaîtra dans le jeu complet.Nomura a également expliqué que l'apparence de Jack, en particulier sa tenue de départ, a été conçue pour indiquer clairement qu'il ne vient pas du monde de Final Fantasy. Il mentionne également que les joueurs changeront probablement beaucoup d'équipement. De plus, comme Jack et le Guerrier de la Lumière partagent un objectif similaire, Nomura mentionne qu'ils ont dû concevoir ces personnages pour qu'ils soient complètement différents du véritable Guerrier de la Lumière.Par ailleurs, il précise que le nom de Jack a une signification particulière et que la raison de ce nom est liée à un spoiler.Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC en 2022. La démo est disponible sur PS5 jusqu'au 24 juin 2021.