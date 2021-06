Les arguments du camps du mal- Ouin Ouin ze plu moch que demon's souls- Ouin Ouin ze achete une ps5/XSX z'en veux pour mon argen- Ouin Ouin ze Dark Souls 4- Ouin Ouin za tourne en rond je trouve- Ouin Ouin ze comprend rien il y a pas de scenario- Ouin Ouin ze veux un mode fazileArgument du camps du bien- Premier Open World de chez From Soft- Effets météo et cycle jour/nuit première fois aussi- Monture qui fait des air dash- DA qui tabasse la gueulent- Bestiaires/Boss/Mini Boss que ta jamais vu ailleurs- 60 fps- Incroyable OST- Doubleur qui en impose direct- Retour du PVP- Moteur de sekiro qui a été encore une nouvelle fois boostehttps://twitter.com/manfightdragon/status/1403081106635706370- Projet cross-media GRR Martin va t'il sortir un livre pour nous donner des secrets dans le jeu ?

posted the 06/11/2021 at 09:26 AM by mrponey