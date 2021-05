Bonjour ! Nouveau top 10 avec cette fois un top spécialement dédié au niveau se déroulant dans une jungle. Un top assez difficile à réaliser car les jungles déjà yen a beaucoup de marquante mais surtout pas franchement évident à mettre dans un top. Mais voici malgré tout pour moi les meilleurs niveaux se déroulant dans une jungle !- 10)- Alors oui, un jeu de plateau c'est rare que ça arrive dans mes tops mais faut avouer que ce level je l'ai beaucoup aimé. Déjà l'ambiance est vraiment cool, avec la l'eau de la cascade qui coule en dessous, cascade que vous pouvez d'ailleurs "modifié" afin de barrer la route à vos adversaires inondant le passage. Les Klepto également (sorte de vautour) pourra vous emmener de l'autre côté du plateau moyennant finance.9)- Comme son nom l'indique, c'est un trou paumé au milieu de nulle part entourée d'une marre empoisonnée. Un level que j'ai particulièrement apprécié surtout parce que je l'ai trouvé super original (même si la DA ne plaira pas à tout le monde) sa transformation chenille est vraiment cool, et le niveau en lui même n'est pas vraiment évident, surtout pour mettre la main sur toute les lunes cachées. La musique est pas mal aussi au début mais ultra répétitive à force.- Un jeu qui parlera pas à grand monde car assez méconnu. Bon, le niveau s'appelle la Forêt Verdoyante mais il s'agit bel et bien d'une jungle comme la grosse majorité du jeu. Ce level m'a marqué car j'ai adoré le faire, surtout qu'il n'est pas si simple. Beaucoup de moments amusant comme sentir mauvais pour chevaucher un sanglier, sollicité l'aide d'un castor etc... Bref, un jeu certe méconnu mais que moi j'ai beaucoup apprécié.(Le niveau dont je parle est à la onzième minutes)7)- Un level vraiment super et mon deuxième préféré après le château hanté. On commence tout doucement à slider sur des racines énormes, puis ensuite deux types de grenouilles, une qui nous aide et une qui nous met des bâtons dans les roues. L'une fait pousser les plantes via une douce pluie et l'autre les détruits (en l'occurrence donc les plateforme) pour nous ralentir. Visuellement, c'était également très joli et ça finis en beauté avec une course acharnée contre un alligator franchement pas commode !6)- Un jeu un peu plus "sérieux" que les autres ci-dessus, Dans ce niveau, nous devons trouver Suhadi Sadono, l'un des grands ennemis de ce second opus. Pour cela, on embarque en pleine jungle ou la chaleur moite et les moustiques sont pas franchement une partie de plaisir. Je me souviens de nombreux passage marquant comme l'énorme gouffre du début du niveau, ou je m'amusais à lancer des grenades x), le campement avec les tentes envahi de mines et d'ennemi, et enfin la villa de Sadono. L'ambiance y était excellente, mais le niveau était très difficile, j'ai pas mal rager mais qu'est ce que c'était bon !5)- Culte, j'ai pas vraiment grand chose à redire, c'est le genre de premier niveau qui te marque à vie. La musique, l'ambiance, les bruitages bref chef d'œuvre de chef d'œuvre !!!4)- J'ai pas mal hésité entre celui là et le premier niveau de TR 3 mais finalement le niveau en Thaïlande m'a quand même plus marqué. Déjà, parce que Lara Croft est super sexy dans son mini short et ses gros boobs (non je déconne), mais l'ascension près de la mer avec les perroquets, puis dans les ruines avec les tigres, ou les espèces de varans. L'ambiance y est sublime également, une musique qui m'a pas mal marqué et celle où on découvre la grande statue, et c'est somptueux tout simplement. Même si l'énigme de fin de ce niveau ma bien fait galère, c'est vraiment un super level très très marquant !!(la musique dont je parle commence à 4:30 de la vidéo)3)- Tout les ingrédients d'un level réussi, musique sublime, ambiance impeccable, DA inspirée. Cycle jour nuit qui modifie l'ambiance, bref c'est du tout bon. Un level également vraiment pas évident, ces saletés de plantes épineuse qui sortent du sol sans prévenir c'est assez relou...2)- Alors oui, j'aurai pu mettre la jungle de Uncharted premier du nom mais étant donné que c'est pas un jeu que j'ai particulièrement apprécié le premier Uncharted (j'ai bien aimé mais sans plus) j'ai préféré mettre l'île qui est la dernière étape de Nathan Drake dans le 4, et quand même un sacré gros morceau. Visuellement bluffant, cette ile/jungle est magnifique à explorer, avec plein de moment marquant comme la découverte de l'île pirate Libertalia, le 4×4 dans la cascade, ou encore l'ascension de la gigantesque tour qui offre une vue splendide. On en prend plein la vue du début à la fin. Et puis cette sensation de voyage est grisante... Rah, ça me donnerait presque envie d'y rejouer tiens alors que je l'ai finis 3 fois...1)- Oui... Pour moi la meilleure jungle tout jeux confondus. Déjà, Far Cry 3 est mon Far Cry préféré (comme beaucoup) mais aussi son monde ouvert situé dans cette jungle est vraiment un plaisir à parcourir, elle offre de superbe panorama, à parcourir en quad ou en deltaplane, des cascades magnifiques (même si la plage est un peu moche) et puis tout est tellement "vivant" entre la flore et surtout la faune variés comme les tigres, ours ou encore serpent et casoar, c'est un plaisir de parcourir cette jungle aussi belle que dangereuse. Et puis les camps à neutraliser, que c'est fun.Bref, Rook Island c'est vraiment le top du top, hâte de voir YARA de Far Cry 6 mais ça va être dur, très dur même de faire mieux que Rook Island.Voilà, j'espère que ce top vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pourquoi pas me donner votre top 10 à vous ! Je vous dis à la prochaine pour un prochain top/flop !