----Le show a duré environ 12min:- Le prochain contenu du jeu mobile Sonic Dash dévoilé : Pirate Sonic et Captain Shadow seront les 2 nouvelles variantes à venir cette été.- Sonic Origins la compile des jeux Sonic 2D pour plus tard dans l'année.- Sonic Colors Ultimate, le portage HD avec du contenu du film live Sonic the Hedgehog le 7 septembre 2021 sur consoles et PC (Epic Games Store).- Le prochain jeu Sonic the Hedgehog par la Sonic Team pour 2022 (cross-generation PS4/PS5 et XO/XSX ainsi que Switch et PC).