Alors que l'Investor Day 2021 de Sony vient de commencer avec un focus sur Sony Interactive Entertainment, un slide de la présentation confirme que Uncharted 4, l'exclusivité PS4 de Naughty Dog, sortira prochainement sur PC.Des chiffres en vrac : PlayStation est la division la plus rentable qu'elle ait jamais été. La vente de la PS5 au cours du premier exercice est plus élevée que celle des précédentes consoles PlayStation. Sony vise plus de 50% de part de marché en console avec la PS5.41% des possesseurs de PS4/PS5 sont des femmes, contre 18% sur PS1. 10% du chiffre d'affaires désormais sur les marchés émergents. La croissance des logiciels et des services augmente les marges bénéficiaires. Les dépenses en jeux et en contenus in-game sont en hausse.Les jeux et contenus exclusifs sont essentiels au succès de la PS5. Le genre free-to-play est l'un des principaux moteurs des dépenses des consommateurs du PlayStation Store : 25% des revenus totaux. Les abonnements sont un autre moteur clé, fournissant des services à valeur ajoutée aux joueurs sur console.Sony affirme avoir redoublé d’attention sur le marché chinois avec des investissements importants dans le marketing local. Stratégie de console/PC en cours en Chine pour atteindre une audience massive là-bas.Sony veut developper plus de jeux sur PC, amener ses IP sur mobile, développer des jeux services sur consoles et accentuer ses efforts sur le cloud gaming (PS Now dispose désormais de 3,2 millions d'abonnés).PlayStation s'étend désormais au-delà de la console. La PS5 est le principal point focal tandis que ces nouveaux segments et collaborations de groupe stimulent la croissance.