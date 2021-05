Après plusieurs jours maintenant, et surtout avec du recul et la Hype en moins, qu'avez vous pensez de ce Resident Evil Village?Voici mon avis (découpé en sections) après plusieurs heures et plusieurs runs passées dessus sans aucun SPOIL :En avance de 5 ans sur les autres jeux d'horreur grâce a son divin RE ENGINE, impossible de se plaindre a ce niveau. Le jeu reste en plus sublime sur PS4 malgré des textures et des extérieurs un peu grossiers si on s'attarde trop sur des détails. Sur PS5 les éclairages sont monstrueux, le Hall et son lustre étincelant fout une bonne baffe, on attend quand même un vrai jeu RE ENGINE exclu aux consoles de nouvelle génération (qu'est-ce que ça va faire mal) parce que là on ressent beaucoup trop le côté cross-gen, dommage (les images de l'article viennent d'un PC de la mort boosté en ULTRA 4K ).J'aime beaucoup la caméra FPS mais pour moi ce n'est clairement pas une évolution de la célèbre caméra a l'épaule introduite par Shinji Mikami dans le 4e épisode. A la première personne lors de certains combats j'ai un peu du mal a esquiver des attaques (le boss de fin je ne pige pas comment esquiver ces coups hormis me mettre en mode défense), il m'arrive aussi parfois de rester bloqué dans le décor par un petit objet ou une corniche qu'on ne voit pas lors de déplacement en pleins combats.Une caméra FPS qui fait vraiment le taff avec un bon feeling pour les speedrun ou le mode mercenaire (déplacement rapide), mais la caméra TPS reste de très loin la meilleure de la série pour l'instant.A ce niveau-là je n'ai quasiment rien a dire, le gameplay est vraiment excellent et on part jusqu’à la fin du jeu sans s'en rendre compte. Je trouve malheureusement qu'il y a un peu trop de munitions en normal et qu'il n'y a pas assez de nouveautés par rapport au 7. Pour le côté action que la presse se plein un peu bah franchement ça vire jamais dans le bordel grotesque. Le moment de la horde à la RE4 fout bien la pression et il y a pas mal de Jump Scare, en gros je trouve que le jeu alterne vraiment bien l'action et l'horreur dans ce volet.Pour la Replay Value et donc les Speed-run, malheureusement je trouve que le jeu est beaucoup trop dirigiste, avec des scripts et des mécaniques inadaptés a cette pratique. Le marchand relève un peu le niveau en vous forçant a recommencer plusieurs fois le jeu pour améliorer vos armes a fond mais ça s’arrête là (RE 2 & 3 Remake sont excellents a ce niveau pourtant).Je ne suis pas trop fan du level design des niveaux, c'est beaucoup trop dirigiste et le village offre aucune zone réellement semi-ouverte comme la ferme ou la place du village de Resident Evil 4. Pour les niveaux en intérieur c'est la même chose, faut vraiment atteindre le dernier tiers du niveau pour vraiment avoir le choix de partir où on veut, l'usine offre cependant le niveau le plus vertical de toute la saga, sympa ça.Pour le rythme il est vraiment excellent, le bestiaire se renouvelle avec brio et il est surtout très plaisant a combattre contrairement au truc tout noir de RE7 Biohazard. Le jeu propose aussi des phases originales comme des zones secondaires a exploré, des combats contre des hordes ou encore la maison Beneviento (un jeu d'horreur dans un autre, tout simplement EXCELLENT ce passage).Pour être direct, les combats de Boss de ce volet sont a mettre dans les meilleurs combats de la série. Chaque boss a son propre style de combat, par exemple l'un mettra votre dextérité au sniper a l'épreuve, l'autre tentera de réduire la zone de jeu si vous n'avez pas assez d'explosifs, l'un vous forcera a utiliser un engin encore jamais utilisé dans la série (Heisenberg) etc.On rajoute a cela une mise en scène de folie entre chaque phase du combat et des destructions du décor grandiose, et on obtient des boss très très marquants pour la série, pour le genre Survival-Horror tout court même.Comme les Boss, je crois qu'on a probablement le meilleur scénario et la meilleure écriture de la série. Il y a plusieurs non dits et le lore du jeu est top grâce aux documents. Le gros point noir du scénario c'est qu'il est malheureusement très mal raconté, pendant 75% du jeu le scénario n'avance pas et ça sera qu'au dernier tiers que des révélations choquantes et des twists d'une violence jamais vus dans la série feront surface.J'ai pas compris le principe de vouloir faire ça a la toute fin du jeu mais pourquoi pas, pour ne pas trop en dire, on verra plus jamais la scène d'ouverture de Jack dans Resident Evil 7 de la même manière, et pour une fois, ça fait du bien que ça se termine pas en Happy End.Un scénario simplet mais qui tente des choses jamais abordées dans la série, dommage qu'il reste en pause beaucoup trop longtemps cela dit.Je suis très mitigé a ce niveau, le mode mercenaire est une régression totale par rapport a celui de RE5 et 6, c'est beaucoup trop linéaire et on fait beaucoup trop vite le tour du mode (8 map...ultra linéaires). Pour les bonus hormis les armes illimités et quelques défis RE.NET, je vois pas trop l'utilité de refaire 10 run dessus ou s'entrainer pour les speedrun, il y a même pas de costumes bonus caméra FPS oblige.Elle fait bien le taf pour mettre la pression durant les moments oppressants mais on est très loin des compositions de Masami Ueda et de sa team (Bayonetta, DMC, Okami, les anciens RE), les musiques des anciens volets peuvent rester sur leur piédestal, il y a même pas une Save Room dans le jeu, en gros on est dans une continuité de l'OST de RE7, avec de longs moments de silence et des musiques plus intimes.Le Sound Design par contre si vous avait le matos (casque audio 3D) c'est du 5 étoiles, les bruitages derrière vous de feuillage ou de meubles, c'est a rendre parano le truc.