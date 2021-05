Gematsu

L'éditeur Deep Silver a annoncé la reformation de Free Radical Design, un nouveau studio qui commencera le développement de la franchise TimeSplitters «dans les mois à venir». Il a été formé par des membres clés de l'équipe originale de Free Radical Design, dont les fondateurs Steve Ellis et David Doak.«C'est ce style unique qui a valu à la série TimeSplitters un public nombreux et passionné qui sera, sans aucun doute, enthousiasmé par la formation du dernier studio de Deep Silver et se réjouira d'en apprendre davantage à mesure que la franchise progressera», a déclaré Deep Silver et le directeur marketing Paul Nicholls dans un communiqué de presse.Steve Ellis, directeur du développement du studio Free Radical Design, a ajouté: «Pouvoir enfin confirmer que le studio a été formé et que nous avons un plan pour le prochain jeu TimeSplitters est incroyable. Bien que nous ne puissions rien vous dire de plus pour le moment, nous sommes impatients de partager des informations à l'avenir."Free Radical Design est basé à Nottingham et se concentre actuellement sur la construction du studio avant de passer au développement.