Pokémon Company tient son nouveau format de présentation vidéo, Pokémon Presents, depuis une année maintenant et se distingue de Nintendo où avant c'était intitulé "Pokémon Direct".Chaque année on avait droit à une présentation dédiée à Pokémon courant le mois de mai, cependant cette fois ci ça pourrait être début juin, certainement en période E3. Cette rumeur nous vient de Kelios sur son compte Twitter, un leaker qui a révélé les Nintendo Direct Partners Showcase ainsi que la date d'annonce du "remake" de Pokémon Diamand/Perle en février dernier, autant dire qu'on a peu de doute sur la véracité : il devrait donc y avoir en parallèle du Nintendo Direct de l'E3 un Pokémon Presents.Avec 2021, Pokémon fête ses 25 ans mais autant dire que les annonces ne sont pas folles jusqu'à présent. Pokémon Company a ainsi déjà révélé par le biais de ses Pokémon Presents le controversé Pokémon Unite par les chinois de Timi Studio (Tencent) ainsi que dernièrement les fameux remakes de Diamand/Perle et le nouveau projet de Game Freak : Pokémon Legends avec la région de Sinnoh en mode "open world" mais qu'on aura pas avant 2022.