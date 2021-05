Selon Hermen Hulst, un cofondateur de Guerrilla que Jim Ryan a choisi pour diriger PlayStation Studios en 2019, le groupe a plus de 25 titres en développement pour la PS5 - dont près de la moitié sont des nouvellesHorizon Forbidden west est actuellement en phase de playstesting et ça avance "très bien"Ember Labs (Kena) a déjà commencé son prochain jeu et sera au minimum sur PS5