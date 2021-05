En effet, le titre d’un article du site officiel de Toei Animation Europe indique qu’un nouveau film Dragon Ball Super sera annoncé ce dimanche 9 mai à l’occasion du Goku Day au Japon.Nous savions qu’un film était en préparation depuis juin 2019 grâce aux interviews d’Akiyo Iyoku (Chef de la Dragon Ball Room) et de Hayashida Norihiro (Producteur de Dragon Ball Super Broly), qui l’évoquaient déjà dans le collector du film Dragon Ball Super Broly.Rendez-vous: dimanche 9 mai pour la confirmation OU PAS

posted the 05/07/2021 at 05:06 PM by amassous