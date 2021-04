Gros HS.Non ce n'est pas une news sur Resident Evil mais sur les congés payés car j'ai l'impression que mon manager ma ba*sé dans mon dos.Explication.Je place 3 semaines qui sont validées, je place ensuite ma dernière semaine au mois d'octobre, celle-ci est refusée.Je la place en juillet elle est encore refusée...je décide donc de partir voir le RH et de lui dire que ce n'est pas normal, je lui dit : est-ce je pourrais avoir les dates où je pourrais mettre cette (p*tain) de semaine.Le RH me dit qu'il faut voir le Manager c'est lui qui décide de ça, résultat je fais une réunion rapide avec lui, il m'explique que j'avais placé trop tard cette semaine.Résultat il ma dit de sa bouche de la mettre en novembre, hésitant sur le coup je lui ai dit que je vais réfléchir chez moi.Résultat chez moi je vois ça sur le site de l'entreprise :C'est du foutage de gueule?! Je compte partir voir le RH lundi matin parce que c'est pas normal le coup de p*te du manager, il a fait ça dans mon dos je sais même pas si c'est autorisé par la loi?Il y a la preuve que j'ai fait une réunion avec le manager ce jour-là, me retrouver avec des CP de force le lendemain, c'est hallucinant quand même.Des avis et des conseils les gars? Vous avez eu des coups de p*tes comme ça au boulot ? Les CP vraiment chaud a comprendre et j'ai l'impression que les lois sont pour l'employeur a ce niveau...