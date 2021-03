Je viens de découvrir ce petit film (petit budget) de science-fiction. Le film est réalisé et écrit (comme pour Upgrade, il est scénariste de tout les films "Insidious") par Leigh Whannell qui a fait l’excellent Invisible Man (d'ailleurs nous retrouvons des similitudes entre les deux films, en gros, de se méfier des apparences et le rapport à la technologie).Pour le coup, même si l'histoire est classique (il y a des rebondissements, mais tu te doutes un peu), une balane histoire de vengeance d'un homme qui va vouloir venger sa femme qui a été tuée sous ses yeux et lui se retrouve paralysé, mais il va se faire greffer une "puce" qui va lui permettre de devenir un "surhomme" (par moments, j'ai pensé à Robocop, même si le personnage n'est pas policier), ça sa laisse regarder, par sa réalisation solide, son rythme, Des combats "originalement" chorégraphiés (par moment l'impression d'avoir des combats proches de l'esprit de terminator 2 notamment, avec le coté "brutal" de Robocop, décidément) et un zeste d'humour noir.La question de fond, c'est de savoir ou est la barrière entre la technologie à notre service et nous sommes au service de la technologie, la limite entre virtuel et réelle...la conclusion du film est plutôt pessimiste...