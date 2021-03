Les scenaristes du film Sonic s'entendent plutot bien avec Jim Carrey puisqu'ils annoncent qu'un Ace Ventura 3 est en développement par leurs soins et qu'il sortira sur Amazon Prime.Le second film Sonic est quand a lui toujours prévu pour le 22 Avril 2022.

posted the 03/19/2021 at 10:31 PM by guiguif