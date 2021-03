Culture du viol dans les Looney Tunes? Pépé le putois effacé de la suite de «Space Jam»J'ai pensé au début que c'était une blague ou un article parodique, mais ce n'est pas le cas...voici ce que dit l'articleLe personnage de dessin animé beaucoup trop entreprenant Pépé le putois (ou Pepé Le Pew en anglais) ne figurera finalement pas au générique de Space Jam: A New Legacy, rapportait le site Deadline, ce dimanche 7 mars.Il semblerait, d’ailleurs, qu’il n’y ait pas de plan du côté des studios Warner Bros. pour inclure d’une quelconque façon le personnage pour le moins vétuste dans aucune nouvelle production mettant en vedette les Looney Tunes.Une scène dans laquelle apparaissait l’animal animé avait été tournée en 2019, avec Greice Santo. Cette dernière servait une bonne correction à Pépé après que ce dernier l’eut embrassée sur le bras sans son consentement.La comédienne et chanteuse, qui avait déjà déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, se faisait une joie d’être celle qui allait enfin rendre la monnaie de sa pièce au personnage qui n’a, disons, pas très bien vieilli.À l’origine, Pépé le putois courtisait sans relâche Pénélope la chatte en l’enlaçant et en l’embrassant de force, tandis que cette dernière se débattait pour fuir l’animal en manque d’amour ainsi que son odeur nauséabonde.Selon la rumeur, nous devions apprendre à la fin de la scène effacée que celle-ci avait finalement obtenu une ordonnance restrictive contre son harceleur.Il y a quelques jours, le chroniqueur du New York Times Charles M. Blow soulignait d’ailleurs que la mouffette contribuait à «normaliser la culture du viol».Il semblerait toutefois que cette coupure au montage n’ait rien à voir avec la publication de cet article. La scène aurait en effet été retirée du film dès l’entrée en fonction du réalisateur Malcolm D. Lee, il y a plus d’un an, rapporte The Hollywood Reporter.Une version incomplète du film, présentée il y a trois mois, ne contenait aucune scène mettant en vedette la triste mouffette, selon une source du site Deadline.Personnellement je trouve que cette affaire de cancel culture va trop loin...