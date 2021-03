Malgré les récentes déclarations de Shuntaro Furukawa sur la fameuse "Switch Pro", les journalistes Takashi Mochizuki et Sohee Kim de Bloomberg révèlent que Nintendo prévoit bien de commercialiser dans le courant de l'année un nouveau modèle de sa console hybride à succès avec un écran OLED de chez Samsung. L'accord profitera à Samsung Display car les prix du marché ont chuté en raison d'une offre excédentaire. De plus, gagner un client comme Nintendo aide également le géant coréen à raffermir ses plans de production. Nintendo s'assure à son tour un partenaire et un fournisseur précieux à un moment où les pénuries de semi-conducteurs réduisent l'offre de composants liés à l'affichage.L'écran Samsung serait un panneau OLED 720p de sept pouces. Le rapport indique également qu'il prend en charge la résolution 4K lorsqu'il est associé à un téléviseur. L'implication de Samsung est l'indication la plus forte que Nintendo est sérieux dans la mise à jour de la console. La firme de Kyoto veut continuer à être un concurrent de taille face à Sony et Microsoft dans la vente de consoles.