Bonjour, nouveau top et cette fois on va s'intéresser au ennemis bien chiant dans les JV. Pas nécessairement difficile à tuer, mais juste relou, pète couille tout ce que vous voulez. Bien sûr ce top est subjectif comme d'habitude, allez c'est partit !10)- Ces macaques sont particulièrement horripilant, en partie parce qu'il se déplace très rapidement, et vous mettent plusieurs petit coup rapide. Ils ne sont pas forcément très résistant mais ils restent chiant et surtout nombreux !9)- Ces "bébés" à quatre pattes d'où sortent des tentacules ne sont pas vraiment résistant mais ils s'avèrent très chiant surtout quand ils sont nombreux. Ils peuvent vous attaquer à distance avec leur projectile, ce qui en fait des ennemis dangereux surtout à distance. Ils ont aussi une attaque au CAC ou ils vous agrippent mais un QTE permet de se débarrasser d'eux assez rapidement. Ils se planquent souvent dans les coins sombres et attaquent sans prévenir. A noter que dans Dead Space 3, ils ont une tête de chien ?!8 )- En voilà un ennemi bien pète couille ! Les roues squelettes font non seulement masse de dégât mais en plus sont très rapide ! Et même le bouclier levé, ces saletés bouzille en un clin d'œil votre barre d'endurance. Ils peuvent vous tuer en quelques coup seulement, et quand yen a plusieurs sur vous c'est carrément l'enfer ! 1 chance sur 2 que vous y restez. Heureusement, ils sont peu présent dans les Souls et tant mieux !7)- Alors le premier combat et bien badass et tout, c'est sûr. Mais plus les heures de jeu passent et plus ça devient relou de se faire attaquer par ces satané dragon qu'on préférera fuir. D'autant plus que c'est pas forcément une partie de plaisir de les affronter, surtout ceux avec un level élevé. On passera le plus clair de notre temps à les éviter car "la flemme" quoi... Mais les bougres ont du mal à nous lâcher la grappe ! Et quand on se dit, bon on va en finir, ces lâches fuient en nous narguant car ils volent. Le sort pour les faire atterrir est d'ailleurs bien pratique !6)- La Witch est une créature qui fait pas grand chose si ce n'est pleurer dans son coin si on lui tire pas dessus. MAIS si on a le malheur de ne serait ce que l'effleurer, celle ci va hurler, rameuter tout les zombies du coin et nous pourchasser en nous lattant à grand coup de griffe ! Et vu les dégâts, elle peut nous mettre KO en quelques coups. Le plus frustrant, c'est aussi de savoir où elle est, même si on l'entend pleurer, mais parfois, on fait pas gaffe et dans le feu de l'action, c'est le drame !5)- Combien de fois je me suis fait niaker par ces saletés !!? Trop à mon goût... Les claqueurs, si ils nous chopent c'est la mort instante, quand ils sont seul ça va mais alors à plusieurs quel enfer ! Ils sont assez stressant en plus, et ils sont difficile à esquiver même en étant discret. Je trouve même que dans la suite, ils sont bien plus coriace et nous repèrent "plus facilement" j'ai trouvé.4)- Et plus particulièrement dans OOT et MM. Ces saletés sont présentes partout, à l'extérieur, dans les donjons etc... Le plus relou c'est celle en feu et en glace. En feu, combien de fois elles ont cramés m'ont bouclier mojo... En glace, c'est pas mieux, elles vous figent quelques instants, vous faisant perdre quand même pas mal de cœur. Le pire, c'est que parfois elle vous attaquent sans même que vous mes voyez, elles sont nombreuses même si en un coup elles meurent et heureusement. Le mieux a faire, c'est que dès qu'on arrive dans une pièce, il faut tout regarder avec l'arc pour pouvoir les tuer sans se faire emmerder, mais ça suffit pas forcément et souvent on en rate au moins une. Une vraie plaies ces chauves souris je vous le dis !3)- Uniquement présente sur l'île de Skellige (et tant mieux) Ces saloperie m'ont plusieurs fois fait péter un câble ! Parce que les développeurs ont eu la "bonne idée" de les doter d'ailes ce qui fait qu'elles vous attaquent même sur la terre ferme et pas uniquement dans l'eau. Elles sont pas forcément difficiles à tuer mais elles sont très très très chiantes car en surnombre, et présente partout sur l'île. Je dois dire que ces saletés m'ont un peu "gacher" la découverte de Skellige, tellement elles arrêtaient pas de me harceler. Et c'est pas leur poitrine généreuse qui changera quelque chose ! Next !2)- Médaille d'argent de la saloperie avec ces satanées tête de méduse. Présentes dans à peu près tout les épisodes de la saga, surtout les opus 2D, ces saletés sont simple à tuer mais difficile à esquiver, surtout avec leur trajectoire assez aléatoire. Elles virevoltent de haut en bas et vous touche au moins une fois sur 2. Le pire, c'est que parfois, le jeu en met un paquet pour bien vous faire chier du sang. Heureusement, un coup et elles meurent mais elles restent quand même bien pète burnes !1)- La médaille d'or de la saloperie ultime revient pour moi à ces trucs. Ces petits diablotin volant cracheur de feu sont la pire immondice que j'ai pus voir dans ma vie de gamer ! Déjà, ils sont difficilement atteignable car ils bougent très vite, vous envoie des projectiles et parfois volent trop haut pour que vous puissiez les atteindre. Le pire, c'est quand ils vous foncent dessus sans que vous n'ayez le temps de réagir, responsable de plusieurs de mes morts et de cassage de manette (c'est une image, j'ai jamais pété une manette ça coûte chère) Heureusement, yen a pas tant que ça dans la série mais bon le peu qu'il ya cest déjà bien relou...(Le mec l'a fait depop tellement il avait pas envie de l'affronter xD)Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels ennemis vous auriez mis vous ! À très bientôt pour un nouveau top !l'insu