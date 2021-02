Bonjour à tous!



Alors je sais pas si le terme est bien employé, mais la fermeture de Japan studio par Playstation me fait penser à truc : Playstation se "marvelise". En gros, comme les films Marvel qui sont dans l'ensemble bons sans prise de risque, bah Playstation va faire pareil.

Pourquoi prendre des risques quand il suffit d'appliquer la même recette et s'assurer les 10 millions de copies vendues.



Alors oui Japan Studio n'était clairement pas le studio le plus prolifique ou rentable. J'estime que Sony pouvait essayer de trouver une solution intermédiaire plutôt que de fermer le studio en pleine pandémie. D'ailleurs d'un point de vue social, c'est simplement dégueulasse de virer des gens dans ce contexte... m'enfin bref.



On va donc se bouffer des productions qui auront probablement toutes la même saveur (certes de qualité). Je ne peux pas dire que les AAA Playstation comme Horizon Zero Dawn sont mauvais, je les trouve juste fades. Personnellement, Persona 5 avec sa direction artistique dingue gomme tous ses défauts graphiques.



Playstation a donc décidé de ne plus vouloir trop prendre de risques. C'est dommage financièrement. Un jeu comme Animal Crossing lancé au début des années 2000 avec probablement un budget modeste devrait les faire réfléchir. On le voit aujourd'hui avec ses 30 millions de copies vendues.



J'ai hâte de pouvoir goûter aux futures productions Playstation au gameplay si innovant comme se cacher dans les herbes hautes ou encore crafter toujours plus....