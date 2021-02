Bon, comme tout le monde ou presque s'en battait un peu les roustons du top Mario Party, voilà un top qui devrait plus vous intéresser à savoir un top 10 des meilleurs méchants du JV.Les règles :A vos votes et merci pour votre participation !- Sephiroth (Final Fantasy VII) 6 votes- Pyramid Head (Silent Hill 2) 1 vote- Handsome Jack (Série Borderland) 1 vote- Abby (The Last of Us 2) 1 vote- Glados (Portal) 1 vote- Liquid Snake (Série MGS) 3 votes- L'homme Trouble (Mass Effect) 1 vote- Gaunter O' Dimm (TW3) 2 votes- Maître Xeanhort (Série Kingdom Hearts) 1 vote- Lucas Blight (Suikoden 2) 1 vote- Justice (Guilty Gear) 1 vote- Ardyn (FF XV) 1 vote- Geese (Fatal Fury) 1 vote- Antagoniste de Suikoden 3 ?? (Suikoden 3) 1 vote- Haytham (Assassin’s Creed 3) 1 vote- Teepo (Breath of Fire 3) 1 vote- Kefka (FF VI) 2 votes- ShadowLord (Nier) 1 vote- Albert Wesker ( Resident Evil) 1 vote- Ganondorf (The Legend of Zelda) 2 votes- Bison (Street Fighter) 1 vote- Moebius (Legacy of Kain) 1 vote- Idd (Xenogears) 1 vote- Graft (Xenogears) 1 vote- Volgin (Série MGS) 1 vote- Leviathan (Subnautica) 1 vote- Tyrant (Resident Evil) 1 vote- Mundus (Devil May Cry) 1 vote- Smough et Orstein (Dark Souls) 1 vote- The Boss (Série MGS) 1 vote