En espérant plus d'infos ce soir sur la suite de Breath of the Wild, voici une petite reprise jazz du thème de Kass par l'excellentqui a l'habitude de jazzifier des thèmes de JV.Pour ceux qui ne le connaitraient pas déjà, hésitez pas à fouiller sur sa chaine, il y a du très très lourd !

Who likes this ?

posted the 02/17/2021 at 10:19 AM by djiman