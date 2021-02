Multi

Dernier né de Ubisoft, Immortal Fenyx Rising a divisé de part ses ressemblances à Zelda Breath of The Wild et de part sa direction artistique! Et pourtant en y jouant on remarque qu'effectivement il y a pas mal (vraiment pas mal) d'éléments qui font penser à Botw mais on remarque quand même que le jeu n'est absolument pas une pâle copie et il a clairement sa propre essence (si t'as fait le jeu tu remarques le jeu de mot par rapport à '' essence '' hé hé hé... bon je me calme) ! Sinon plus bas voilà la plus belle capture que j'ai eu à faire dans le jeuAllons au vif du sujet!Dans Zelda Breath of the Wild, les énigmes on ne les retrouve que dans les sanctuaires et dans la recherche de Korogus. En dehors de ça t'as plus vraiment d'énigmes! Mais dans Immortal Fenyx Rising c'est totalement différent.Que ce soit pour dénicher un coffre, les sortes de sanctuaires (si je dis tartare vous n'allez pas capter) etc absolument tout le jeu repose sur les énigmes. Du coup si vous êtes du genre à ne pas aimer vous prendre la tête avec de petits casse-têtes alors le jeu n'est pas fait pour vous! Personnellement moi j'ai aimé toutes ces énigmes. D'autant plus qu'ils ne sont pas du tout compliqué! J'ai dû chercher des soluces sur le net que pour quelques petits trucs vraiment bien cachés. Les énigmes vont sembler compliquer surtout en début de jeu mais ça c'est parce qu'on ne maitrise pas encore les mécanismes du jeu ; une fois maitrisé ce sera assez simple à appréhender! Comme voulu certaines sont bien chiantes à faire! Très très chiantes mêmes! D'autres très bon!Par ailleurs, j'ai trouvé le monde vraiment vide! J'aurai du mal à me faire comprendre mais je vais essayer de m'exprimer!La conception du monde ne me pousse pas à explorer comme dans Botw! Et puis on est vraiment seul sur l'ile! Il y a pas de villages avec une population (ça se comprend vu le scénario mais bon...).Les deux jeux n'ont pas du tout le même objectif côté expérience joueur. Néanmoins j'ai trouvé que ça manquait vachement d'interactions!Cependant certaines zones sont vraiment bien pensé!C'est d'ailleurs lui qui a la quête la plus intéressante à mes yeux.Les autres quêtes principales sont aussi bonnes. Même les quêtes secondaires ne sont pas en reste! Je retiens surtout l'une des quêtes d'Arès (hummm le coquin j'en dirai pas plus...Par rapport à la direction artistique on aurait pu avoir mieux mais ce n'est pas mauvais pour autant! Oui oui sérieusement ce n'est pas mauvais du tout même!Le jeu est un conte et se marie bien avec cette D.A bon enfant! Bref vous comprendrez en jouant au jeu le pourquoi de cette D.A. Mais c'est clair et net qu'on aurait pu avoir largement mieux.Parlons du doublage! Globalement il n'est pas du tout mauvais! Mais(vous comprendrez lorsque vous y jouerez!!! IN-SUP-POR-TA-BLE) ! Le doublage de Zeus par Lionnel Astier j'ai trouvé ça bof! C'est pas mauvais mais c'est bof quoi... On aurait pu faire laaargement mieux pour Zeus! Et puis Fenyx... bon... Par contre j'ai bien aimé le doublage de Prométhée, celui d’Arès etc.J'ai bien aimé! ça (en 2021 moi le jeunot qui aime bien embêter les vieux du site je ne sais toujours pas mettre '' ç '' en majuscule sur mon pc... la tristesse) casse pas trois pattes à un canard mais ça passe bien! (Vous ais-je dis que j'ai aimé la quête d'Héphaistos ? Ah oui je l'ai dis! Mais je vous le redis! J'ai beaucoup aimé l'architecture de sa zone et le déroulement de sa quête!)Côté Ost, bon... C'est pas mal! Mais je ne retiens personnellement rien qui me reste dans les tympans si ce n'est le '' aaaaaaahhhhhhannnnyiiiihannnn '' (la mélodie du menu. Côté combat c'est pas mal non plus mais Ubisoft nous a habitué à mieux! Si prochain opus il y a j'aimerais bien qu'il bosse sur le côté combat du jeu. Sinon j'ai bien aimé le développement des compétences du personnage!J'ai failli oublier! Je suis le seul à avoir remarqué de petits soucis durant le jeu par rapport à la physique du jeu ? De tout petits trucs mais qui cassent bien les couilles! Par exemple il y a une sorte d'énigmes où il faut positionner des sortes de boules selon une certaine forme! Une fois en bougeant une boule j'ai pas fait attention et du haut d'une montagne j'ai fait tomber la boule dans l'eau! Casse les couilles donc aucun moyen de faire remonter ça du haut où je suis! Il faut donc descendre sachant que la montée est chiante... Ok j'ai pas le choix je descends! Arrivé en bas, couac!!! aucun moyen de récupérer la boule! Beau essayé l'attraction avec une sorte d'aimant (pouvoir divin)... nada... Bref il fallait que je reprenne cette partie! Je pourrais citer d'autres cas mais bon... En tout cas ça n'entache pas l'expérience global du jeu!Si vous avez un bon PC faites le dessus! Si vous avez une PS4/Xbox One et une Switch faites-le sur la PS4 ou votre Xbox! Personnellement j'ai fait le jeu en entier sur Switch ça passe! Cette version ne m'a pas empêcher de profiter du jeu. Mais suite à la démo sortit récemment je l'ai essayé sur PS4 et franchement c'est bien mieux (forcément)! C'est plus beau et surtout bien plus fluide! J'ai limite eu envie de revendre ma version Switch pour retourner sur la version PS4 mais j'avais suffisamment avancé dans le jeu et puis flemme de chercher à vendre. Du coup privilégiez la meilleure version que vous possédez. Mais bon si vous n'avez qu'une Switch ne vous inquiétez pas ça passe quand même.Bon je crois que j'ai dis tout ce que j'avais à dire sur le jeu! C'est un très bon début pour une nouvelle licence. Il serait dommage de ne pas encourager ce jeu. Ce n'est pas LE jeu qui va vous laisser sur votre cul à la fin comme le ferait des tenors comme TLOU ou Zelda ou autres mais néanmoins on passe un bon moment. Pas mémorable mais bon jeu!