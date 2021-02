Hello Gamekyo, depuis quelques jours je suis à fond sur Luigi's Mansion 3, et honnêtement j'en pensais pas autant kiffé. J'avais bien aimé le premier mais sans plus, et j'avais un peu jouer au 2 qui était pas mal mais je regrettais vraiment ce côté scoring trop prononcé et ce découpage en chapitres.Mais alors le 3 c'est vraiment le level au dessus. Visuellement, c'est super beau, j'en pensais pas que c'était aussi beau, effet de lumière, les fantômes et leurs animations ou les mimiques de Luigi sont juste au top du top. L'OST est bonne aussi avec des thèmes qui sont parfaitement en adéquation avec l'ambiance "peur" rigolote.Le gameplay, c'est du très bon également. J'ai vu que certains test reprocher le système de viser, perso j'ai pas eu de problème à ce niveau. Le seul truc un peu "handicapant" c'est quand tu utilises le reveloscope et qu'il faut en même temps appuyer sur Y et B pour aller plus vite sinon il met deux de tens mais en dehors de ça ya rien à dire. On prend vraiment plaisir à parcourir les différents étages tous très variés, à choper les gemmes (dont certaines sont ultra bien planquée) je fais le 100 % et c'est un gros kiffe. Et Gluigi est une super idée.Bref, c'est fun, c'est beau, l'OST est top et la durée de vie à l'air assez bonne. Chaque étage est différent et ça fait plaisir et ya de quoi faire. Les seuls défauts que je pourrais reprocher au jeu est sa trop grande facilité, c'est juste abusé comment le jeu est simple, ya de la vie partout, mais aussi son manque de variétés dans les fantômes (hors boss) jaffronte beaucoup les fantômes scthtroumpf, un peu trop à mon goût.Mais voilà, à part ça c'est un réel kiffe, il me tarde d'être à ce soir pour m'y remettre ! Bien entendu, j'en ferai un avis/test complet une fois le jeu terminé, cela va de soit.