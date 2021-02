Elle aurait sans doute pu se faire une pause de quelques années vu le carton indecent de Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer en occident, mais dans le second fanbook dedié a son oeuvre la mangaka Koyoharu Gotouge annonce deja plancher sur son prochain manga et il serait cette fois question d'une comédie romantique dans un univers de Science-Fiction.En effet elle aurait récemment regardé de vieux films de SF avec des extra-terrestres et elle trouvait intéressant de voir comment sa perception de ces films qu'elle avait vu enfant avait changé une fois adulte.