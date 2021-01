Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch est le tout premier jeu d'iam8bit en tant qu'éditeur. Nous avons pensé que la meilleure façon de dépenser le budget marketing du jeu serait d'avoir un impact positif en faisant avancer les choses. En travaillant avec Moon Studios pour éditer la série des Ori sur Nintendo Switch, nous avons été frappés par leur dévouement à montrer la nature comme une entité vivante, respirante et digne d'être protégée. En suivant leur exemple, nous avons voulu participer à préserver la nature, et sommes enthousiastes à l'idée de réaliser cela en travaillant avec les formidables personnes de Rainforest Trust.

Moon Studios, iam8bit, Skybound Games et Just For Games ont annoncé avoir récolté 58.000 dollars en faveur de l'association Rainforest Trust. Cela représente 5% des ventes des deux Ori en boîtes sur Nintendo Switch sur la période du 8 au 13 décembre 2020.Cette somme, où s'intègrent les 25.000 dollars promis par iam8bit, dont il s'agit du tout premier jeu édité, est destinée à aider à la conservation des habitats tropicaux menacés, faune comprise. Les bienfaits sont énormes : plus de 11.735 hectares de forêt tropicale seront protégés par Rainforest Trust. Comme l'explique l'infographie ci-dessous, cela représente 14 fois la surface du parc du Château de Versailles.Jon Gibson et Amanda White, propriétaires d'iam8bit, se félicitent :