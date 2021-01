Si vous voulez découvrir le gameplay à travers la démo, il faut juste attendre demain pour l'avoir sur vos consoles.Le jeu complet comprendra 12 chapitres.Le jeu sortira sur PS5, XSX, PS4, XOne, Switch et PC via Steam le 26 mars.

posted the 01/27/2021 at 08:06 AM by nicolasgourry