Hier soir suite a mon article ou cette serie a été cité dans les com, je me suis lancé dans Claymore (tout en sachant qu’apparemment la fin est nulle et qu'il faut lire le manga, mais bon au loin il semble y en avoir une) et j'accroche beaucoup, il y a vraiment une ambiance très particulière.Et je me disais que si il il y avait beaucoup d’animés d'Heroic Fantasy (surtout avec la blinde d'Isekai ces dernières années) il y avait au final assez peu d'animes de Dark Fantasy.La frontière peut etre mince entre Heroic et Dark Fantasy, chacun peut avoir sa propre interprétation.Pour ma part c'est plutot une ambiance médiéval fantastique assez mature et/triste, des couleurs ternes et du gore (ou non).Avez-vous des exemples d'animes du genre ?Je prend toutes proposition, OAV, Serie, Film, que se soit des années 80 a aujourd'hui.Ceux auxquels j'ai pensé:- Berserk (Serie et film)- Claymore (Serie)- Goblin Slayer (Serie)- Bastard (OAV)- Hamel no Violin (Serie)- Les Contes de Terremer (Film)- Shadow Skill (OAV et serie)- Rage of Bahamut (Serie)- Dragon Dogma (Serie - pas vu mais je suppose)Vitef:- Legend of Lemnear (OAV)- Orphen (serie originale)- Lodoss