( 33 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative )IGN 9/10Game Informer 9/10GameSpot 9/10IO Interactive boucle sa Trilogie du Monde l'Assassinat de fort belle manière. Certes en s'inscrivant dans la plus stricte continuité des épisodes précédents, et sans vraiment se départir de ses défauts historiques, mais aussi en proposant des destinations clairement parmi les plus réussies de la toute la série. Véritable Gran Turismo de l'assassinat, Hitman 3 regorge d'intrigues, de moyens de nuire plus ou moins directement et de possibilités qui ne pourront que pousser les joueurs à expérimenter, chercher la trajectoire idéale, le meurtre parfait. Plus joli, bien dodu, bouclant un scénario qui aura mis du temps à nous intéresser, ce volet introduit aussi la réalité virtuelle sur consoles PlayStation, assez incroyable. Son association avec Hitman et Hitman 2, auquel il apportera un lifting, vous garantit beaucoup de très bons moments. Après ça, 47 peut prendre un peu de repos, c'est mérité.Hitman 3 est la conclusion attendue et espérée de la trilogie “World of Assassination”... ni plus ni moins. IO Interactive parvient à peaufiner sa formule “sandbox”en corrigeant ce qui pouvait l’être, et en y ajoutant quelques nouveautés qui s’intègrent parfaitement à l'existant. Techniquement solide et visuellement élégante, cette nouvelle aventure de l’Agent 47 est une invitation à la découverte, à l’exploration, et fait de la curiosité une arme létale entre les mains des joueurs. Hitman 3 élève tout simplement au rang d’art l’assassinat vidéoludique.Hitman 3 a réussi à extraire l’essence de son gameplay pour la sublimer. Pas étonnant qu’IO n’ait pas cherché à changer quoi que ce soit vu que sa formule marche toujours du feu de dieu. Si cette conclusion finit en apothéose, c'est surtout parce que les développeurs danois ont bossé pour rendre le contenu toujours plus riche. Nous avons plus de jouets que jamais pour nous amuser dans notre bac à sable macabre. La technique et la rejouabilité assurent le reste. Et tant pis si le manque de nouveauté ou le scénario un peu plat obscurcissent le tableau, ça n’empêche pas Hitman 3 d’être un grand jeu à nos yeux.HITMAN 3 conclut en beauté la trilogie entamée en 2016, sur à peu près tous les points. Le moteur graphique continue de progresser et nous offre des environnements plus somptueux que jamais. Le level design se montre quant à lui toujours aussi brillant, tandis que le scénario fait réellement évoluer les choses. Et histoire d'éviter un trop grand effet de redite, les développeurs ont même pensé à intégrer quelques petites variations de gameplay dans certaines missions. Indispensable pour les amateurs de la série, ce nouvel opus peut également constituer une porte d'entrée valable pour les novices qui, par la suite, pourront toujours importer les missions de HITMAN et HITMAN 2 dans ce troisième épisode.Hitman 3 aura encore su faire vibrer la lueur au fond de nos yeux et s'il constitue le dernier chapitre de la trilogie World of Assassination, il amène aussi celle-ci à son apogée avec encore plus d'options de gameplay proposées, à l'image des raccourcis à débloquer pour les runs suivants. Si l'on aurait apprécié des cinématiques plus soignées, les graphismes in-game relèvent largement les attentes et très peu de bugs sont à déplorer. Quant à la gestion de la foule, elle nous épate toujours autant, malgré les inévitables routines des PNJ. L'aspect bac à sable reste, quant à lui, l'un des points forts du titre qui saura ravir les complétistes avides de ne rien rater des très nombreuses possibilités offertes par le jeu.