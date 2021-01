Nintendor

Bon habituellement je n'achète jamais les expériences de jeux hors jeu vidéo traditionnel ! Mais sous l'effet de confinement et de la fermeture des salles, j'ai sauté le pas sur ce Ring Fit Adventure en 2020 mais par manque de temps j'ai pas pu l'essayer. C'est cette année 2021 que je l'ai déballé et c'est la semaine passée que j'ai testé la marchandise.

Je ne suis ni flemmard en sport mais je suis pas non plus un acharné du sport! Je vais à la salle de temps en temps mais pas tout le temps! Pour ma première séance j'ai réglé l'intensité du jeu sur '' Extrême '' (car je me sentait sportif ce jour là) et faut avouer qu'à la fin du chapitre 1 je l'ai bien sentit l'effort physique putain! Car enchainer des squats puis en même temps un exercice qui fait travailler tes deltoïdes suivit d'un autre pour les abdominaux etc etc tu es vite éreinté !Le jeu est complet je trouve car avant de commencer il te propose une phase d'étirement avant de débuter avec les exercices proprement dis puis quand tu n'en peux plus une phase de récupération pour te reposer!Autre fait intéressant les commandes répondent archi bien! Comme ce genre de jeu OUI on peut tricher forcémént mais quel est l'intérêt de tricher sur ce genre de jeu ? D'autant plus que parfois les commandes te reprennent bien comme il faut! Si t'es pas assez baissé lors d'un exercice, le capteur le remarquera et le jeu te demandera de descendre un peu plus! Si à contrario tu t'es trop baissé, le jeu te demandera de remonter. Par la même occasion si tu n'appliques assez de pression sur le ring le jeu te le diras! Etc.C'est vraiment plaisant à faire! Tu peux même te créer ton propre programme. D'autant plus que le jeu apporte son lots de conseils et d'informations. Étant dans le domaine médicale j'ai trouvé très intéressant les infos que peut donner le jeu sur tel ou tel muscle. Je trouve que c'est très instructif pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose! Et même pour ceux qui s'y connaissent d'ailleurs!Je ne sais pas comment étaient les expériences du genre sur Wii style Wii Fit ou je ne sais pas quoi (je n'ai pas eu la Wii à l'époque vu que j'ai boudé Nintendo un momentmais passons...) mais en l'état Ring Fit Adventure est un bon produit pour faire du sport au calme chez soi!Alors voilà Ring Fit ne remplace pas une bonne salle de sport qui regorge d'appareils variés et d'un bon coach maisVous ne risquez pas de devenir bodybuilder avec et encore pourquoi pas si vous exécuter plein d'exercices sur tel zone de votre corps encore et encore en étant très stricte et en apportant les apports nutritifs nécessaire...