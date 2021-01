Jason Schreier a sorti un article sur le développement de Cyberpunk en soit se sont majoritairement des informations que l'on connaît déjà mais on en apprend quand même un peu plus donc j'en ai fait une traduction.



-CD Projekt va passer les prochains moi a essayer de fixer le jeu plutôt que de commencer à travailler sur une extension où un nouveau projet.



-Marcin Iwiński le PDG du studio a dit qu'ils n'avaient pas rencontrer tant de problème que ça en testant les versions consoles mais selon les développeurs qu'à pu interviewer Schreier, les problèmes sur ses versions étaient bien connu mais le studio n'avait juste pas le temps pour les corriger.



-Cyberpunk 2077 est un projet très différent de The Witcher 3 particulièrement le choix de passer le jeu à la première personne, ce qui voulait forcément dire développer de nouvelles technologies et embaucher des personnes ayant de l'expériences dans ce domaine car c'était la première fois que le studio concevait un jeu à la première personne.



-Une des choses qui a considérablement ralenti et poser le plus de problèmes lors du développement du jeu, c'est que le jeu étant très différent de The Witcher 3 et que le studio développer son moteur en même temps qu'il concevait le jeu.



-Adrian Jakubiak, un ancien programmer audio du studio a demandé lors d'une réunion comment le studio pourrait réussir à développer un jeu bien plus ambitieux que The Witcher 3 avec les mêmes temps de développements et on lui a répondu que le studio trouvera bien un moyen d'y arriver.



-Le développement de Cyberpunk n'a vraiment commencé qu'en 2016 et le directeur du studio, Adam Badowski a pris la direction du projet en décidant de faire une refonte du gameplay et de l'histoire du jeu, c'est là que la décision de passer le jeu qui était au départ à la troisième personne a la première personne a eu lieu.

Beaucoup des leads de The Witcher 3 avaient une vision très différente de celle venant de Badowski et n'étaient pas d'accord avec ses choix cela aura causer le départ de plusieurs d'entre eux.



-La démo de 2018 qui aura impressionné tant de monde était en soit fake car le studio n'avait même pas encore fini de poser les bases de gameplay du jeu, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup des features présentes dans cette démo comme les embuscades en voitures non-scripté ne sont pas dans le jeu final.

Pour les développeurs cette démo à était une immense perte de temps et il aurait mieux fallu mettre les mois qui ont servi à créer cette démo dans le développement du jeu.



-le crunch a était très durs sur le jeu certains développeurs ont raconté avoir travailler plus de 13 heures par jours et cela pendant 5 jours par semaine.



-Quand CD Projekt a annoncé la date de sortie pour 16 avril 2020, les développeurs ont cru à une blague ne voyant pas comment le jeu pourrait-être fini à cette date. Au vu de comment avancer les choses en internes les développeurs pensaient que le jeu finirait son développement pour 2022.



-Le fait de réduire la taille de la ville et d'enlever des features à aider pour sortir le jeu plus vite. The Witcher 3 avait été créé avec 240 développeurs pour Cyberpunk c'est bien plus de 500 ce qui a causé des problèmes et de la désorganisation dans certains départements qui n'avait par l'habitude de travailler avec autant de personnes.



-Même si CD Projekt a beaucoup grossi pour le développement de Cyberpunk ce n'était malgré tout pas assez pour atteindre les standards de qualité d'un studio comme Rockstar.



-Le but du studio était de sortir le jeu avant les prochaines consoles ne soient mêmes annoncé et rajouter un nouveau délai était inimaginable car CD Projekt voulait profiter de ces nouvelles consoles pour sortir un patch gratuit plus tard et remettre le jeu en avant. Les ingénieurs du studio ont fait par à la direction que le jeu était trop ambitieux pour sortir sur un hardware de sept ans mais la direction leurs a retorqué qu'ils y étaient bien arriver pour The Witcher 3.



-Fin 2019, la direction a reconnu que le jeu devait-être repoussé et avec la pandémie, le studio a finalement du terminer le développement du jeu chez eux mais ils n'avaient plus accès aux dev kits des consoles et donc ils ne savaient pas très bien comment le jeu allait tourner sur console même si des test externes montraient clairement qu'il y avait des problèmes avec ces versions.



-Plus la date de lancement approché et plus les développeurs voyaient que le jeu était dans un mauvais état et qu'il avait besoin de plus de temps. Quand la direction a annoncé en octobre que le jeu était Gold des bugs majeures étaient encore découvert et le jeu fut repoussé de trois semaines pour en corriger le plus possible.



-Des développeurs vétérans de l'industrie ont été surpris par les méthodes de fonctionnement du studio. Par exemple si un développeur avait besoin d'un shader, il le faisait lui-même mais il n'y avait aucun outil en place pour savoir si quelqu'un l'avait déjà conçu.



-Cyberpunk 2077 a beaucoup changé au cour de son développement avec le fait que le jeu était à la troisième personne au départ, qu'on pouvait courir sur les murs, avoir accès a des voitures volantes.



-Le système de police est aussi mauvais car il a était ajouter au dernier moment, certain développeurs avaient du mal a savoir si ils développaient un RPG ou un GTA-like.