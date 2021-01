d'apres le site hitek trois prévisions de livraison ont été enregistrées par les employés d'Amazon, deux pour Amazon Allemagne (avec un nombre total de 6636 consoles livrées), et une pour la France (600 consoles livrées). 792 PS5 Standard arriveront dans les entrepôts Carrefour le 18 janvier . Parmi ces 792 consoles, 96 d'entre elles pourraient (attention, cette information précisément est à prendre avec des pincettes) être utilisées pour la vente en ligne sur leur site web. Concernant les Xbox Series X, 102 consoles auraient été réceptionnées par Amazon le soir du 12 janvie, r, et rangées afin d'être proposées à la vente. vous attendez vraiment pas a une baisse de prix fin 2021 en fait

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2021 at 03:43 PM by skuldleif