Voilà tout pile un mois que Cyberpunk 2077 est sortie en bac et essuie depuis un bad buzz monstrueux suite aux versions current gen qui se révèlent bugués, non finies et ne respectant pas la qualité nécessaires pour être en vente sur ces plateformes.Alors que le studio polonais encaisse déjà : les notations moyennes voir mauvaises sur Ps4 - Xbox One, le retrait du jeux du PlayStation Store, des remboursements à grande échelle des clients mécontents, une plainte venant des investisseurs pour avoir vendu un produit non conforme a ce qui a été présenté, un nouveau coup de pression viens s'ajouter sur la liste.En effet, rapporté par le site Benchmark, le Bureau Polonais de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs (acronyme UOKIK en Pologne) se penche de plus en plus sur CD Projekt Red en surveillant le bon déroulement des futures MAJ de Cyberpunk 2077.Comme indiqué dans son nom, cette entitée officielle sert l'intérêt des consommateurs en Pologne et si de nombreuses plaintes sont remontés sur une société, des actions peuvent être prises.Se contentant, pour l'instant, de suivre les promesses tenues concernant les futurs updates de Cyberpunk 2077, aucune action n'a pour l'instant été prise par le bureau.Cependant, si les promesses de MAJ ne sont pas tenues et que les plaintes remontées par les clients ne sont pas résolues, l'office peut imputer CD Projekt d'une amende allant jusqu'à 10% des revenus annuels du studio.Encore une fois, nous ne en sommes pas arrivé à ce point mais cela rajoute un poid de plus sur les développeurs qui travaillent d'arrache-pied sur les futures corrections.Reste plus qu'à espérer que tout ces tacles ne fassent pas couler le studio ...