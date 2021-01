Divers

Tout est dans le titre! On va pas se mentir même si l'E3 n'était plus aussi fou qu'à ses débuts, malgré tout ça restait la période où on avait le max de news de partout même de ceux qui ne participaient pas directement à l'E3! Pour l'heure je ne trouve aucun évènement du niveau de l'E3!



M'enfin bref, vous pensez qu'on y aura droit cette année ? Même si ce n'est pas physiquement on s'en doute vu que la pandémie ne va pas disparaitre de sitôt...