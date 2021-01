Les prix sont les prix publiques, tout est trouvable a moins cher notamment sur Anime-Store.fr.Nana Integrale Edition Standard - VF/VOST - 69,99 euros - 05-01-2021Violet Evergarden Intégrale - VOST - 59,99 euros - 15-01-2021YuYu Hakusho Intégrale - VF/VOST - 99.95 euros - 06-01-2021Et du coté de Gundam, le 20 Janvier l'integrale en 2 partie pour Zeta Gundam a 35,99 et le film Gundam NT a 35,99, tout deux en VOST.

posted the 01/04/2021 at 12:28 PM by guiguif