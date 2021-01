Nouvelle vidéo d'analyse du patch 2.0 sur Dirt 5 de NX Gamer:En somme, à présent, les versions Xbox Série X et PS5 sont beaucoup plus égales graphiquement qu'auparavant..Et cela grâce à un upgrade sur Xbox Série et à un downgrade sur PS5.Donc c'est bizarre.. comme sur Assassin's Creed Valhalla, voilà encore un jeu où un patch qui vient améliorer les performances sur Xbox Série X et dégrader celles-ci sur PS5.Bon, pour les fanboys PS, ne vous tracassez pas, la PS5 est toujours un petit peu devant terme d'image.