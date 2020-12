J'ai été faire un tour dans mon Leclerc en fin d'aprem et j'ai vu Demon's Souls a 65 euro.

Assassin's Creed a 55, Watch Dogs idem, NBA 2K21 idem...Call of a moins de 55 il me semble.



Vous en avez vu ailleurs également ?



Un peu plus tard que day one (pour Demon's Souls par ex), mais en grande surface ils baissent. Comme a chaque fois.