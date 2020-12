Bon je vais pas y aller par quatre chemins, j'avais peur de tomber sur un modèle défectueux, au final elle tourne comme une montre.

Déjà niveau silence, même en jeu, elle ventile jamais (la seule fois où j'ai entendu le ventilo c'est lors de l'installation de GOT via BR), même en mettant le son de la TV en "mute", on l'attent a peine à 50 cm. Je trouvais ma PS4 plutôt silencieuse par rapport à certaines mais alors là c'est un autre level.



Pour les temps de chargements, comme je m'en doutais c'est un vrai plaisir d'en voir d'aussi court, même sur un jeu comme Caladrius, c'est flagrant. Et pourtant ils étaient déjà court sur PS4.



Niveau qualité sonore, notamment via ma barre de son, c'est un délice pour les oreilles. Là également y a un gap flagrant je trouve.



Faut avouer que je la trouve plus grosse que je pensais mais au final je l'ai horizontale dans mon meuble TV et je la trouve pas moche du tout. Juste qu'elle est voyante.



Le gros plus de la console c'est la manette pour moi. Sûrement le plus gros gap generationel jamais vu pour une manette PlayStation a mes yeux.

Les gâchettes adaptative sur Astro c'est bien kiffant, mais le plus impressionnant ça reste les vibrations, que ce soit dans Astro: les goutes de pluie, les divers ressentie selon les surfaces ou l'on se balade...c'est vraiment impressionnant. En espérant que beaucoup de jeux PS5 auront cela. C'est juste excellent pour l'immersion.

Y a pas mal d'autres détails qui m'ont impressionné sur la manette en fait...

De plus l'ergonomie de la manette enterre celle de la PS4 que je trouvais déjà très agréable, elle pèse plus en main mais au final ça rend sa prise main que plus agréable. Sans oublier le revêtement un peu de la manette qui est le plus agréable de toute les manettes PlayStation je trouve.

Niveau interface c'est un modèle de fluidité, pas un lag rien, notamment en comparaison de la PS4. Le plus flagrant c'est sur le PS Store, y a un monde d'écart. Sur PS5 ca réagi au 1/4 de tour, c'est tellement agréable comparé aux store PS4.



Même l'interface est plus agréable. Pour quitter les jeux c'est plus rapide que jamais, idem pour éteindre la console, merci les "raccourcis". Plus besoin de laisser appuyer le bouton PS5, juste une pression suffit. Des détails certes mais qui rendent le tout plus agréable.

Bref y a un gros gap avec la PS4 là aussi bien plus qu'entre la PS3 et PS4.

D'ailleurs pour le boot la PS5 idem, elle est bien plus rapide que l'était ma PS4.



Maintenant je vais parler de Astro, ce jeu est juste génial avec des tonnes d'idées de gameplay vraiment sympa, le jeu a beau être gratuit, il est bien meilleur que certains jeux de plate-forme a 50€.

Que ce soit niveau level design, game design c'est du haut level. Puis on s'ennuie jamais.



J'ai test vite fait GOT en rétro et il tourne nickel, pas un bug rien.

Idem pour Caladrius Blaze. D'ailleurs sur ce jeu, je trouve la latence imperceptible, elle est bien meilleure que sur la PS4. Un gros point fort de la DualSense encore une fois.



Bref au final, cette console m'impressionne davantage que la PS4 face à la PS3, sur bien des points. Et j'ai même pas encore test un jeu comme Demon's Souls...



Bref cette console est vraiment géniale au niveau de la conception et si elle a une ludo digne des autres PlayStation, elle sera sûrement une très bonne console, aucun doute là dessus.