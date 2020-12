Voila, Nier Replicant aura le droit a son premier "vrai" trailer au TGA dans la nuit de Jeudi a Vendredi.On rappelle que le jeu sortira le 23 Avril sur PS4, Xbox et PC, et toujours pas l'ombre d'une vrai version PS5/SX.

posted the 12/08/2020 at 05:06 PM by guiguif