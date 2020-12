"C’est un acteur fantastique", a confié Hamill. "On me demande souvent si je lui apporterai mon soutien pour être le jeune Luke Skywalker quand ils feront ces films. Mais il n’a pas besoin de moi, c’est un acteur suffisamment accompli pour se débrouiller tout seul. Je n’ai pas à donner mon approbation parce que ce n’est pas mon choix : c’est celui de Disney et de Lucasfilm... Je ne veux pas empêcher d’autres acteurs d'incarner d’autres versions de Luke… Mais j’aimerais travailler avec lui … Bon sang, je jouerai son père un jour."



Mark HamillCe dessin de Boss Logic représente Sebastian Stan (le Winter Soldier / Bucky Barnes de Captain America) en jeune Luke Skywalker. Et la ressemblance est assez flagrante.