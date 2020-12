profile

Namco Bandai

description : 1955, création de la société NAkamura Manufacturing COrporation à Tôkyô. Elle entre dans le domaine du jeu vidéo dans les années 70 avec Galaxian, Pac Man, Pole Position, Xevious... Les années 80 sont fructueuses avec Nintendo mais Namco allait mettre une claque à tout le monde dans les années 90 avec Ridge Racer, Air Combat, Tekken, Soul Edge, Time Crisis... tous sans exceptions sur PlayStation. Namco c'est aussi la série musicale des Taiko no Tatsujin, de RPG Tales of, Xenosaga... Une somme de hits remarquable pour un éditeur majeur de l'industrie des jeux vidéo.