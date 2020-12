Bonsoir, après avoir fait la PS4 et le One, cette fois ci, attardons nous sur la licence qui a le vent en poupe en ce moment. Le principe est le même, votez tout simplement pour votre AC préféré et je ferai un top 3, (voir 5 si vous voulez) vous pouvez cette fois votez pourLes votes se termineront demain à 18 heures ! Et je ferai ensuite le top 5. A savoir que j'exclu les épisodes 2D telle AC India car pas un des opus principaux. Pas non plus les extensions comme AC 3 Liberation.Je commence en votant AC Brotherhood et Origins !- Assassin’s Creed (6 votes)- Assassin’s Creed II- Assassin’s Creed Brotherhood (3 votes)- Assassin’s Creed Revelation (0 vote)- Assassin’s Creed III (3 votes)- Assassin’s Creed IV Black Flag- Assassin’s Creed Rogue (2 votes)- Assassin’s Creed Unity (4 votes)- Assassin’s Creed Syndicate (1 vote)- Assassin’s Creed Origins (8 votes)- Assassin’s Creed Odyssey (4 votes)- Assassin’s Creed Valhalla (2 votes)Merci comme d'habitude à tout les participantsto