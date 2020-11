Jeux Video

Article rapide de blog en attendant des informations plus concrètes car l’information vient uniquement de tomber en Corée du Sud donc le temps que ça traduit tout ça au moins en anglais…En gros, Mansour bin Zayed Al Nahyan (connu simplement sous le nom de « Mansour ») et qui avait déjà racheté Manchester City il y a quelques années souhaite que le Moyen Orient continue de se diversifier en intégrant le marché du JV.Il a fondé pour cela l’EGDC (Electronic Gaming Development Company) et…Bah les mecs sont sur le point de racheter SNKSi siDans les grandes lignes, ils vont récupérer la plus grosse part d’action boursière de la compagnie pour devenir actionnaire majoritaire.Voilà, voilà....Moi j'dis...Si les saoudiens peuvent racheter SNK...Microsoft peut racheter SEGA, tout est possible