Les revendeurs Toy or Game, PS Enterprise ou encore Qisahn ont ainsi ouvert les précommandes pour une version traduite et doublée en anglais de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, affichant une sortie au premier trimestre 2021. Sachant que Persona 5 Royal était sorti au même moment en Asie du Sud-Est et en Occident, on peut imaginer que ce sera également le cas pour Persona 5 Scramble. Espérons qu'une annonce officielle prochaine aille dans ce sens.Codéveloppé par Omega Force et Atlus, Persona 5 Scramble prend pour rappel la forme d'un action-RPG doté d'une histoire inédite faisant suite à celle de Persona 5. Les différents membres des Phantom Thieves sont jouables.