A la maniere du remake de Shadow of the Colossus et de sa zone secrete contenant une épée originale, Bluepoint semble avoir réitéré avec Demon Souls Remake puisque des internautes ont decouverts l'existance d'une porte secrete non presente dans le jeu original.La porte est située derrière un mur illusoire au bout d'une allée dans la zone Tower Knight Archstone du jeu. Ce mur illusoire particulier n'était pas présent dans la version PS3 originale de Demon's Souls et interagir avec la porte mène à un message qui dit: «Elle semble verrouillée.» En règle générale, cela signifie qu'il existe un mécanisme qui ouvrira la porte plutôt qu'une clé.En utilisant le mode photo du jeu, un utilisateur de Reddit appelé Cosmic-Vagabond a pu jeter un coup d'œil à ce qui se trouve de l'autre côté. La porte apparemment mène à une terrasse. Sur cette terrasse se trouve ce qui semble être un chevalier mort avec un petit orbe brillant dessus. Dans Demon's Souls , des orbes comme celui-ci représentent des objets.