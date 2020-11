Un leak massif révélant diverses informations sur les futur jeux de Capcom vient de sortir.-La sortie de Resident Evil: Village est prévu pour fin avril 2021-Nouvelle IP exclusive à la Switch avec pour nom de code "GUILLOTINE"-Un jeu multijoueur pour Resident Evil qui semble être un Battle Royale-Ace Attorney Collection-Monster Hunter Rise et Stories 2 sortiront sur PC avec potentiellement une exclusivité d'un an.-Des documents sur le design de Stories 2-Resident Evil 4 VR (Oculus)-Un nouveau shooter avec pour nom de code SHIELD (2022)-Code source de DMC2 et d'Umbrella Chronicles-Sony a payé 5 millions pour le mode VR de RE7, les DLC et l'exclusivité de la démo-Google a payé 10 millions a Capcom pour porter RE7 et Village sur Stadia-Pas mal de documents reviennent sur le fait que Capcom souhaite effectuer une transition vers le Games as ServiceUn petit clin d'œil à un retour de Dino Crysis ?