Gameblog : 8/10



Un monde ouvert gigantesque, riche, qui offre de somptueux paysages.

Une gestion amoureuse de la lumière.

Une bande-son originale et vraiment réussie.

La gestion plus souple des niveaux.

Un véritable best-of de ce que la série peut offrir.

Des temps de chargement quasi-inexistants, un vrai plus.

L'Orlog, un jeu dans le jeu.



La collectionnite encore trop chronophage.

Des bugs encore nombreux à vite corriger.

Pas de véritable évolution dans le gameplay.

Pas de gros gap visuel sur Xbox Series X



Après un an d'absence, Assassin's Creed met avec cet épisode cross-gen cap vers le Nord, et nous offre une sorte de synthèse des mutations opérée par la série depuis plus d'une décennie. Visuellement superbe, l'aventure parvient à sublimer ses environnements extérieurs, et fait preuve d'un traitement de la lumière assez remarquable, sublimant avec justesse l'automne breton. Évidemment encore plus joli et plus fluide sur Xbox Series, l'aventure se débarrasse de ses tares constatées sur d'autres plateformes, et participe à rendre la mise en scène bien meilleure. En allégeant le système de niveaux tout en maintenant la dimension RPG des opus antiques, Assassin's Creed Valhalla corrige d'ailleurs certains errements passés, sans pour autant se débarrasser d'une collectionnite chronophage. Pour profiter de son intrigue très riche et découvrir un univers qui l'est tout autant, nous ne saurons donc que trop conseiller aux pillards fortunés d'opter pour cette version next-gen bien plus plaisante, quitte à y mettre le prix.



Jeuxactu : 17/20



Graphiquement solide

La richesse du contenu

Le traitement historique de la mythologie nordique…

…avec une dose de mysticisme

Le grand retour de la lame secrète

Il y a de quoi faire avec la colonie

Des combats d’une grande brutalité

Ivar et Fulke, on les a adorés

Une progression dans l’aventure plus fluide

La durée de vie colossale

L’efficacité de l’interface



- Encore un Assassin’s Creed avec des bugs, même avec la mise à jour day one

Quelques chutes de framerate sur Xbox One X

Pas totalement convaincu par le combat à deux armes

Il y avait mieux à faire avec l’arbre de compétences

Quelques longueurs dans le scénario



On n’ira pas jusqu’à dire qu’Assassin’s Creed Valhalla renouvelle la série comme avait pu le faire Origins en 2017, mais certains choix opérés par Ubisoft Montréal permettent de la redécouvrir sous un autre jour, le studio ressortant d’ailleurs quelques idées du tiroir. On pense notamment à la lame secrète avec laquelle on peut instant kill comme au bon vieux temps, ou à la furtivité sociale qui démontre que l’infiltration fait toujours partie de l’ADN de la licence. Si on aurait aimé que l’ambidextrie d’Eivor soit mieux gérée, il n’empêche que la brutalité des combats demeure grisante, avec des finish moves qui ne font pas dans la dentelle. Les développeurs ont également pensé aux drogués de l’exploration en planquant des objets partout, dont les livres du savoir qui participent à l’évolution du personnage. Justement, on estime qu’il y avait mieux à faire avec l’arbre de compétences où la frontière entre les supposés styles de jeu sont flous. Tout le contraire de la colonie dont le rôle de hub central est clairement défini. Enfin, on peut dire que les développeurs se sont parfaitement débrouillés avec la mythologie nordique : son traitement historique évite non seulement une comparaison directe avec GOD OF WAR, mais donne surtout une raison supplémentaire de se laisser tenter par Assassin’s Creed Valhalla.





Autres notes : Jeux vidéo live 7,5/10



Clubic: 8/10



