Metacritic 82% -Pour l'instant-

JVC 16/20

Gameblog 8/10

Millenium 7/10

Gamekult 7/10

( 25 Positives / 5 Mitigées / 0 Négative)God is a Geek 9/10Astro’s Playroom aurait pu se limiter à un enchainement de mini-jeux visant simplement à promouvoir son support. Dans les faits, le jeu de la Team Asobi est une montagne russe à la gloire de PlayStation aussi réjouissante qu’agréable à parcourir. Si le coeur de l’expérience est finalement un platformer 3D plutôt classique, les variations de gameplay bien vues et les références en pagaille à l’univers PlayStation suffisent à faire passer un très bon moment. Mignon comme tout et très bien rythmé, Astro’s Playroom est un joli petit cadeau fait aux acheteurs de PlayStation 5.S'il n'a pas l'ambition ou l'envergure d'un AAA et n'est finalement qu'un "petit jeu" - terme à ne pas considérer comme péjoratif - offert avec la PS5, il est quand même bien difficile de ne pas ressentir une immense tendresse pour Astro's Playroom. Toujours aussi craquant, l'univers du petit robot sert ici à merveille le propos : se remémorer le glorieux passé de PlayStation tout en se familiarisant avec son futur, qui est déjà demain, soit la PS5 et DualSense. La manette tant mise en avant par Sony permet de retrouver des fonctionnalités déjà vues ici et là, même si cela reste habile, et de s'immerger pleinement par certains gimmicks bien vus. Le potentiel des retours haptiques, pas aussi fous qu'escompté mais efficients, et surtout des gâchettes adaptatives est grand. Grâce au jeu d'Asobi, vous le saurez. Astro's Playroom est donc à percevoir comme une jolie entrée en matière, durant juste le temps qu'il faut, avec laquelle on ne perdra vraiment pas son temps avant de partir à la découverte d'autres expériences.Game Informer 8/10GameSpot 8/10Hardcore Gamer 8/10IGN 8/10Astro's Playroom est un jeu qui se découvre avec beaucoup d'innocence et sans attente particulière. Il saura vous surprendre pendant les quelques heures de jeu qu'il vous proposera et vous permettra par la même occasion d'en apprendre davantage sur les générations de consoles PlayStation ainsi que sur les fonctionnalités de la manette DualSense. Une bonne surprise offerte par l'équipe de développement d'ASOBI, pleine de créativité et de générosité, et qui donne l'occasion de bien commencer une longue aventure en compagnie de la nouvelle génération de jeux PS5 !Destructoid 7/10