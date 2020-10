Un utilisateur de Neogaf est tombé sur une interview (la traduction a été vérifié par un espagnol) qui s'est déroulé seulement un jour avant celle qui dit que Demon's Souls n'aurait pas de Ray tracing en disant ceux-ci :"Demon’s Souls pour PlayStation 3 est un jeu incroyablement sombre. Ce que nous avons fait, c'est qu'après avoir évalué la puissance de la PlayStation 5, nous avons réalisé que nous n'avions plus à activer ou désactiver aucune source de lumière, mais nous avons pu inclure la lumière en temps réel grâce au Ray traycing. Ainsi, chaque aspect de l'éclairage du jeu est en temps réel. C'est dynamique. Nous avons utilisé l'éclairage comme un moyen de guider le joueur à travers les niveaux, comme de petits indices sur où aller."Il semblerait en effet que ça soit à cause de la traduction de l'espagnol à l'anglais car le site espagnol à demandé précisément si le jeu avait du Ray tracing pour les réflexions, ce que le jeu n'a définitivement pas mais le site à conclu que le jeu n'utilisait tout simplement pas de Ray tracing et cela semble être faux car on peut-utiliser le Ray tracing pour diverses choses comme l'audio, les ombres ou encore le global illumination qui semble être ici le cas pour Demon's Souls.Cela expliquerait aussi ce poste sur le Playstation Blog qui disait ceux-ci "Japon Studio et Bluepoint Games nous livrent une nouvelle version du grand classique de la PlayStation, Demon’s Souls. Ce remake invite les joueurs à découvrir le défi d’origine, reconstruit de toutes pièces. Outre les magnifiques effets d’ombre et la technologie ray tracing, les joueurs ont le choix entre deux modes de jeu graphiques : le mode 4K et le mode à fréquence d’images élevée."