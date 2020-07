Dragon Quest XI S également sur Xbox One [UPDATE : version S aussi sur PC et PS4]

En voilà une annonce bien inattendue, même s'il faut reconnaître aujourd'hui que quasiment toutes les grosses licences japonaises n'échappent plus à la marque Xbox :va aussi sortir sur Xbox One, et c'est avec surprise que nous apprenons qu'il s'agira de la version « S », donc tirée de la Switch (avec son doublage japonais et ses musiques orchestrales).Autre bonne nouvelle : ça arrivera dès la sortie (le 4 décembre) sur le Xbox Game Pass !UPDATE :- Prévu le même jour sur le Game Pass PC.