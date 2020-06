Resident Evil 8 ose le full Next Gen [UP]

En rumeur depuis un moment, avec des informations qui sont d'ailleurs toutes dans le vrai à la vue de ce premier trailer,(ou « Resident Evil Village » pour ceux qui veulent) s'est donc dévoilé durant le show PS5 et effectivement, ça semble bien différent de tout ce qui a été vu jusque là dans la saga, même si le genre le rapproche naturellement du 7.Le lancement est d'ores et déjà prévu pour 2021, exclusivement sur PC et supports Next Gen, et si le reste des bruits de couloirs sont confirmés, une compatibilité PSVR (ou PSVR 2 ?) serait dans les plans de Capcom.- Profitant de l'annonce, Capcom nous annonce que la sagaa dépassé les 100 millions de ventes (en 24 ans), dont 80% en dehors du Japon.