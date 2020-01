Super Smash Bros Ultimate : c'est donc Byleth

La plupart des paris allaient dans le sens d'un personnage une nouvelle fois issu d'un éditeur tiers et c'est presque par surprise que l'on a découvert que celui qui montera sur le ring desera bien un perso Nintendo et plus exactement un énième représentant de: Byleth de, dans les deux sexes et équipé de trois armes.Sortie prévue le 29 janvier avec son stage, ses 11 nouveaux morceaux, pendant que les adeptes du combattant Mii pourront se tourner vers cinq nouveaux costumes (0,80ct pièce) incluant duetDernier point et non des moindres : c'est à cette même date que sortira le Fighter Pass 2 (29,99€) qui offrira l'accès futur à six nouveaux personnages dont on ne sait évidemment rien pour le moment.