[Rappel] X019 : Inside Xbox à 21h00

Ce soir à 21h00 se tiendra le nouvel Inside Xbox spécial X019 et donc avec un programme plus lourd que d'habitude puisqu'y sont attendus 12 jeux plus ou moins maisons, dont des dates pour des titres commeet, ainsi que trois annonces, dont en rumeur bien sourcée de nouvelles IP de la part de Rare et Obsidian.S'ajoutera à cela du neuf pour le Xbox Game Pass (avec déjà leaké duet) ainsi qu'un mot sur le Project xCloud.A suivre ci-dessous.